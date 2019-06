S-au intoxicat la o nuntă

15:50

Un hoț de identitate a reușit să fure 80 de milioane de euro de la oameni de afaceri bogați, pretinzând că este ministrul francez al Apărării, Jean-Yves Le Drian. Acesta susținea că are nevoie să strângă sume mari de bani din donații, pentru a plăti răscumpărare jihadiștilor care au răpit jurnaliști în Orientul Mijlociu, potrivit BBC News. Întrucât legislația din Franța prevede ca autoritățile să nu plătească răscumpărări celor care au luat ostatici, impostorul le dădea asigurări donatorilor că nu vor exista niciun fel de dovezi că au recurs la acest gest. Mai mult, el le sugera oamenilor de afaceri să transfere banii într-o bancă din China. Mulți dintre cei contactați au avut dubii cu privire la autenticitatea informațiilor, dar mai multe persoane de succes de la vremea respectivă au picat în plasa hoțului de identitate. Totul începea cu un apel telefonic de la o persoană care pretindea că lucrează pentru Le Drian, cum ar fi consilierul său special Jean-Claude Mallet. Această persoană aranja apoi o discuție cu așa-zisul ministru. The fake French minister in a silicon mask who stole millions Image copyright Getty Images Image caption The real Jean-Yves Le Drian is on the left, while the fake Le Drian sits behind a desk in a makeshift office Identity theft is said to be the world's fastest-growing cri... pic.twitter.com/GTIKGrlXi9— LocalBlog (@localblogng) 19 iunie 2019 La început, discuțiile se purtau la telefon, dar apoi își suna victimele pe Skype. Impostorul arăta la fel ca ministrul și folosea același ton al vocii, ceea ce a păcălit mai multe persoane. Mai mult, el pretindea să se afle într-un birou care îl imita pe cel al oficialului francez. „Este excepțional tot ce am aflat despre această poveste. Hoții au îndrăznit să își asume identitatea unui ministru francez în Funcție. Apoi au sunat diverși Directorul Executivi și șefi de guvern din lume și le-au cerut bani. Cât tupeu au avut!”, a spus Delphine Meillet, avocatul lui Le Drian, care în prezent este ministru de Externe al Franței. Impostorul este un francez de origine israeliană, Gilbert Chikli. În prezent, el este într-o închisoare din Paris, după ce a fost extrădat din Ucraina. El ar putea fi condamnat pentru fraudă și furt de identitate. În 2015, bărbatul a mai fost condamnat că a păcălit mai multe corporații din Franța, pretinzând că este directorul executiv al acestora.