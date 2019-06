Aon: Pierderile economice provocate, in iunie, de inundatiile din sud-estul Chinei, estimate la doua miliarde de dolari

15:15

Specialistii de daune din industria asigurarilor s-au reunit miercuri, 12 iunie a.c., in cadrul workshop-ului "Who is BROADSPIRE, by Crawford & Company? What is TPA - Third Party Administration?", eveniment ce a oferit participantilor sansa de a afla informatii detaliate despre serviciile TPA - Third Party Administration (de gestionare a daunelor in beneficiul tertilor - n.red.), precum si beneficiile si oportunitatile oferite de o solutie de ultima generatie, clasificate printre cele mai bune la nivel global.