Rusia foloseşte peste 100 de avioane şi elicoptere în exerciţii militare de amploare pe Marea Neagră

17:50

O statuie reprezentând-o pe Marilyn Monroe în faimoasa rochie albă ridicată de un curent de aer a dispărut de la Hollywood iar Poliţia din Los Angeles a deschis o anchetă oficială, potrivit AFP. Această statuie, care reprezintă o scenă emblematică din filmul "The Seven Year Itch" (1955), decora partea superioară a unui mic chioşc situat la capătul celebrului Walk of Fame din Los Angeles, un obiectiv turistic extrem de Potrivit autorităţilor, un martor a văzut un bărbat care a escaladat structura în noaptea de duminică spre luni şi a folosit un fierăstrău pentru a desprinde statuia. Cu ajutorul unei scări telescopice furnizată de pompieri, experţii Poliţiei au urcat pe acoperişul chioşcului pentru a preleva amprente digitale, însă nu a fost făcută încă nicio arestare. Numit "Ladies of Hollywood", chioşcul în cauză este construit pe piloni reprezentând patru actriţe simbol ale industriei cinematografiei care provin din diverse culturi - Mae West, Dorothy Dandridge, Anna May Wong şi Dolores Del Rio.