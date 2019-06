(VIDEO) Deoarece nu mai știa cum să impresioneze, și-a instalat pe Lamborghini două țevi de evacuare de la CAMION!

14:10

Roadster-ul BMW Z8, este un model rar care s-a produs pe parcursul a numai 4 ani, din 1999 până în 2003, într-un număr de 5.703 unități. Acesta s-a remarcat în special prin faptul că a fost mașina condusă de James Bond în filmul The World is Not Enough din 1999. Iar acum un exemplar al