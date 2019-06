Cine este noul acţionar al grupului Trans-Oil

09:50

Rapița este cultura care poate aduce fermierilor cel mai important profit. Acest lucru este bine cunoscut, iar agricultorii de la noi încearcă, an de an, să valorifice pe deplin potențialul acestei culturi. Însă, pe lângă respectarea cu strictețe a întregului lanț tehnologic, o influență deosebită o are alegerea unui hibrid de calitate, testat în timp. […]