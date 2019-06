Demnitar, despre funcția tehnică a judecătorilor CC: Iartă-i doamne

06:00

Xenia participă la numeroase reclame de diferite branduri, printre care se numără Victoria's Secret. Ea zice că după naștere a muncit mult la corpul său pentru a reveni la forma de pînă la evenimentul așteptat din viața ei.„A fost un drum lung și muncă grea să revin la corpul meu după ce am născut” (It was a long way and hard work to get my body back after pregnancy:)”, a scris modelul pe pagi