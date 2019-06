Bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe Prințul Harry, condamnat la închisoare

18:10

Conform The Sun, Real Madrid e gata să facă o ofertă pentru danez şi e gata să plătească 50 de milioane de euro, plus un jucător la schimb. Este vorba de mijlocaşul Dani Ceballos, care a anunţat deja că nu vrea să mai continue la Real sub comanda lui Zidane. Ceballos este alături de naţionala Spaniei U21 la Campionatul European 2019 unde a şi înscris in infrangerea selectionatei 'Furia Roja' 3-1 împotriva Italiei. Mijlocaşul în vârstă de 22 de ani, i-a spus lui Zidane că vrea să plece. De cealal...