Johannes Hahn: Suntem gata să oferim asistență pentru buna funcționare a Parlamentului Republicii Moldova

17:00

"Am decis să reluăm la modul cel mai serios dialogul politic dintre UE și R. Moldova. Am vorbit despre inițiativa de dezoligarhizare, de scoaterea din captivitate a statului, am vorbit despre prioritățile noastre de combatere a corupției, despre investigarea reală a furtului miliardului. Am discutat despre programe comune și restabilirea finanțării în contextul programului de asistență macrofinanciare, obținerea asistenței tehnice și consultanță pentru instituții publice", a comunicat, la confer...