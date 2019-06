Igor Dodon spune ca va face uz de relatiile personale pe care le are in Rusia ca sa o ajute pe Maia Sandu sa negocieze un nou contract cu Gazprom. Promisiunea vine in contextul in care din ianuarie 2020 expira acordul incheiat intre Moldova si compania din Moscova - VIDEO

