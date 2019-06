Cea mai mare temperatură la nivel mondial a fost înregistrată în Kuweit, 63 de grade Celsius la soare

10:00

Este vorba de Tessa Thompson - Charlote Hale din 'Westworld' şi Bianka din saga 'Creed' - care obţine postul agentei 'M' prin merite proprii. Totuşi 'O', şefa organizaţiei 'Men in Black 3' (Emma Thompson), îi răspunde noii venite să nu se grăbească, în scena amuzantă în care aceasta probează tradiţionalul costum negru, caracteristic agenţilor organizaţiei. "Este încă prea curând", îi răspunde şefa, la întrebarea dacă numele agenţiei va fi schimbat în 'Men -and Women- in Black'. "Sunt pregătită, sunt motivată şi îmi stă bine în negru", îi răspunde agenta novice, singura fiinţă umană care a fost capabilă să descopere sediul MIB, spre surprinderea şefilor, care o includ imediat în echipă. Spectatorul a aflat însă că forţa ei vine din copilărie, când a asistat la ştergerea memoriei părinţilor săi, după ce au fugit de un extraterestru mic şi albastru, asemănător cu o jucărie de pluş. Liam Neeson ('T') şi Chris Hemsworth ('H') preiau - cu demnitate - ştafeta agenţilor 'K' (Tommy Lee Jones) şi 'J' (Will Smith) care din 1997 i-au încântat pe fanii seriei şi care sunt prezentaţi în flashback luptând împreună la Paris împotriva unei comunităţi periculoase de extratereştri. O specie capabilă să ia orice formă lichidă, electrică, gazoasă sau chiar umană, inclusiv a propriilor agenţi MIB. În rest, se menţine estetica seriei alături de emblematicul 'neutralizator', un dispozitiv manual prin care agenţii MIB şterg memoria celor implicaţi într-un episod cu fiinţele extraterestre: un singur flash iar cei prezenţi vor uita cele petrecute. Încă de la prima scenă descoperim ceea ce este important: extratereştrii s-au răspândit peste tot în lume, agenţii au plecat de la sediul din New York la Paris, iar MIB a devenit internaţional, conform titlului. Astfel, spectatorii vizitează locurile prin care se plimbă agenţii: de la Paris, la Londra şi de aici la Marrakesch şi apoi prin deşerturile marocane până la refugiul mediteraneean al noului personaj Riza, fosta amantă a lui 'H', care şi-a făcut pregătirea în Ischia, o insulă vulcanică din largul oraşului Napoli. A fost decizia producătorilor Walter Parkes şi Laurie MacDonal să menţină acelaşi univers al primelor filme, fără a se limita totuşi la oraşul New York, unde se petrec primele trei povestiri. "Avem un nou ambient internaţional, personaje noi şi un nou recrut MIB, o femeie dispusă să participe la o misiune mai amplă şi mai complexă a organizaţiei", a explicat Parkes. Faptul că F. Gary Gray, responsabil al unor filme ca 'Fast and Furious 8', este regizorul acestui sequel dovedeşte clar că s-a dorit menţinerea acţiunii dar şi a simţului umorului. Cu efecte speciale mai spectaculoase decât în precedentele filme, noul lungmetraj abundă în scene comice precum cea a recunoaşterii mult căutatului extraterestru 'El Rubius' la sediul MIB din Londra, sau descoperirea că inginerul francez Gustave Eiffel a construit emblematicul său turn pentru a proteja oraşul de extratereştrii din acea epocă. Scenariul conţine multe puncte de reper la precedentele filme ale seriei:: Frank care îi raporta lui 'K' este păstrat în continuare, dar este mai reţinut în privinţa situaţiilor comice. Locul unde scenariştii Art Marcum şi Matt Holloway nu au făcut deloc economie de imaginaţie este în crearea de fiinţe extraterestre, dintre care unele au adoptat forme ridicole, precum pantofii cu dinţi, sau înşelătoare, ca uriaşul albastru ce se poate transforma oricând în jucărie de pluş. O menţiune aparte merită gemenii letali - fraţii Laurent şi Larry Bourgeois - prototipuri ale temutei reţele de extratereştri din Paris.