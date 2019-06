Ilan Şor şi familia sa au vândut afacerea duty free din Moldova

11:10

Doar jumătate dintre persoanele din Europa de Est consideră că vaccinurile sunt sigure, comparativ cu 79% din întreaga lume. Un studiu global privind atitudinile față de știință a scos în evidență amploarea crizei de încredere în vaccinurile din Europa, arătând că doar 59% dintre persoanele din Europa de Vest și 50% din Europa de Est consideră că vaccinurile sunt sigure, comparativ cu 79% din întreaga lume. În întreaga lume, 84% dintre oameni recunosc că vaccinurile sunt eficiente, iar 92% spun că al lor copil a primit un vaccin. Dar, în ciuda sistemelor de îngrijire a sănătății și a sistemelor educaționale, în unele părți ale Europei există o mică încredere în vaccinuri. Franța are cele mai înalte niveluri de neîncredere – 33%. Au existat focare majore de rujeolă în mai multe țări, care s-au răspândit pe continent, din cauza ezitării de a nevaccina copilul. Rețelele de socializare a amplificat această teamă pentru vaccinuri, crede Dr. Heidi Larson, directorul Vaccine Confidence Project de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. „Social media este extrem de volatilă. Aceasta a schimbat complet peisajul”, a spus Larson, care crede că a fost greu pentru oamenii de știință să combată răspândirea dezinformării, deoarece de multe ori asta nu se face deschis. O mare parte din această campanie de dezinformare s-a mutat pe Facebook, în grupuri private, și pe alte forumuri inaccesibile. Primul sondaj Wellcome Global Monitor, care a analizat atitudinile în rândul a 140.000 de persoane din întreaga lume, arată legături clare între încrederea oamenilor în medici, asistente medicale și oamenii de știință și încrederea lor în vaccinuri. De asemenea, se arată că neîncrederea în instituțiile guvernamentale merge mână în mână cu îndoielile legate de siguranța vaccinurilor. „Acest sondaj global demonstrează clar că încrederea oamenilor în știință este profund influențată de cultură, contextul și fundalul lor”, a spus Imran Khan, reprezentant al Wellcome Global Monitor. „Trebuie să ne pasă mai mult de aceste conexiuni dacă vrem ca toată lumea să beneficieze de știință”. Legătura a fost mai clară în domeniul vaccinurilor. „Există din ce în ce mai multe populații și țări întregi din întreaga lume, unde încrederea în vaccinuri e în scădere, iar rata de vaccinare este în scădere. Acest lucru reprezintă un risc imens pentru sănătatea publică”, a mai spus Khan. Bangladesh și Rwanda au cea mai mare încredere în vaccinuri, arată Global Monitor. Rwanda are, de asemenea, cea mai mare încredere în asistența medicală, 97%, față de o medie globală de 76%. Europa de Nord, care include Marea Britanie, are mai multă încredere în siguranța și eficacitatea vaccinurilor decât regiunile vestice sau estice. În nordul Europei, 73% dintre oameni cred că sunt sigure, aceeași cifră ca și în America de Nord, iar 84% cred că sunt eficiente (83% în America de Nord). Doar 65% dintre cetățenii est-europeni consideră că sunt eficiente. În Ucraina, care a avut mai mult de 53.000 de cazuri de rujeolă anul trecut, cifra este de 50%. Cazurile de rujeolă din întreaga lume au crescut extrem de mult, a spus UNICEF în luna martie a acestui an. Boala este extrem de infecțioasă și omoară unul din 100 de copii.