Johannes Hahn, după întâlnirea pe care a avut-o cu premierul Maia Sandu: Sunt încrezut că putem să reluăm asistența macrofinanciară în decursul toamnei

"Am decis să reluăm la modul cel mai serios dialogul politic dintre UE și R. Moldova. Am vorbit despre inițiativa de dezoligarhizare, de scoaterea din captivitate a statului, am vorbit despre prioritățile noastre de combatere a corupției, despre investigarea reală a furtului miliardului. Am discutat despre programe comune și restabilirea finanțării în contextul programului de asistență macrofinanciare, obținerea asistenței tehnice și consultanță pentru instituții publice", a comunicat, la confer...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Accent TV