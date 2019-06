Alertă de tsunami în Japonia

11:00

Patru persoane au fost împuşcate la o paradă organizată după ce echipa canadiană de baschet Toronto Raptors a câştigat primul său titlu de campioană NBA, informează postul National Public Radio (NPR). Incidentul armat s-a petrecut luni după-amiază în apropiere de sediul Primăriei din Toronto, unde zeci de mii de fani s-au strâns pentru a celebra victoria echipei locale. #NEW Video sent by a viewer to CP24 shows the moment one of the suspects were taken down by Toronto Police and TTC Special Constables. Toronto Police now say 4 people were injured in the Raptors parade shooting and 3 were arrested. 2 weapons recovered. pic.twitter.com/om74oEBpp5— Kris Pangilinan (@KrisReports) 17 iunie 2019 Focurile de armă au provocat panică în rândul spectatorilor şi o busculadă.