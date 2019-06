Ministrul de Externe, Nicu Popescu, s-a întâlnit cu Asistentul Secretarului de Stat al SUA pentru Europa și Eurasia

16:50

„În special, sub conducerea acestuia, s-au intentat dosare politice celor care au criticat anumite persoane din conducere, cum ar fi Pavel Grigorciuc, fie au demascat scheme de corupție la nivel înalt, precum Gheorghe Petic și Sergiu Cebotari. De asemenea, sub conducerea Procurorului General Eduard Harunjen, procurorii au cerut autorizații de la judecătorii de instrucție pentru a intercepta masiv conversații telefonice ale membrilor partidelor de opoziție, reprezentanților societății civile și c...