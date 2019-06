Livrarea gazului prin conducta Ungheni-Chișinău va fi lansată în luna februarie 2020, promite ministrul Economiei

11:30

Serviciul Intern de Securitate va reveni, parțial sub controlul președinției. Un proiect în acest sens a fost votat astăzi de către majoritatea Parlamentară. Potrivit autorilor, președintele are dreptul de a controla activitatea SIS, în calitate de președinte al Consiliului Suprem de Securitate al țării. Potrivit modificărilor, președintele va propune candidatura șefului SIS, iar Parlamentul aprobă. Modificările au fost adoptate abia în prima lectură. Vasile Bolea, deputat PSRM a argumentat că acest proiect are ca scop restabilirea abilităților șefului statului de a exercita atribuțiile în domeniul politicilor de securitate a statului.„Este o tentativă de transformare a SIS într-o filială a Serviciului de Securitate străin”, a comentat proiectul deputatul PD, Alexandru Jizdan.