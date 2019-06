Prejudicii în urma precipitațiilor abundente

18:50

Confecționează covoare moldovenești, brodează ii, prosoape și batiste naționale într-un atelier deschis în curtea bisericii. The post /VIDEO/ Atelierul de meșteșugărit „Sfintele Femei Mironosițe” activează pe lângă biserica din Hârtop, Florești appeared first on TELEVIZIUNEA NORDULUI.