Fără lumină! Lista adreselor din Chișinău și din țară care vor fi deconectate de la energia electrică

14:45

Prof. univ., dr. hab. Ghenadii Korotcenkov este cercetător științific principal al Facultății de Fizică și Inginerie, cu o experiență de activitate de peste 45 de ani. Numele și activitatea dlui Ghenadii Korotcenkov figurează în numeroase publicații biografice, între care „Who’s Who in the World”, „Who's Who in Science and Engineering”. În anul 2000, Chicago, SUA, dl Ghenadii Korotcenkov a fost unicul reprezentant al Republicii Moldova, invitat la celebrarea internațională a Mileniului (International Millenium Celebration). Activitatea sa de cercetare a fost onorată cu Premiul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al RM, Premiul Președinților Academiilor de Științe din Ucraina, Belarus și RM, diplomele expozițiilor internaționale „INFOINVENT-2002” (Chișinău) și „ECOINVENT-2003” (Iași) și Premiul Național pentru Tineri al RM în domeniul științei și tehnicii. Articolul (foto) Ghenadii Korotcenkov, un remarcabil om de știință, recunoscut în lume, activează la USM apare prima dată în #diez.