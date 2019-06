Câinii şi-au dezvoltat în timp un muşchi care îi ajută să afişeze o privire înduioşătoare

10:00

„Atunci când Trump a anunţat că intenţionează să introducă tarife de 25% l-am luat în serios. Am început să mutăm producţia încă înainte ca el să termine de vorbit”, a declarat preşedintele Giant Manufacturing Co., Bonnie Tu. Firma Giant este doar una dintre mai multe firme globale care au început să îşi mute producţia din China pe fondul războiului comercial dintre primele două economii ale lumii. Producătorul american de semiconductori Intel Corp. a devenit recent ultima dintre aceste firme, după ce a anunţat că îşi revizuieşte lanţul global de aprovizionare. „Anul trecut am sesizat că era „Made in China” şi furnizarea la nivel global s-au terminat”, a spus Bonnie Tu. În consecinţă, producătorul taiwanez de biciclete a închis o uzină din China la finele lui 2018 şi a mutat în altă parte producţia destinată pieţei din SUA. În luna iulie a anului trecut Giant a anunţat că va deschide o uzină în Ungaria, în ideea de a muta producţia mai aproape de piaţă. Directorul general de la Giant Manufacturing Co., Spencer Fung, a apreciat şi el că China a devenit uzina lumii pentru că este foarte eficientă în producţia de bunuri, iar aprovizionarea din China era foarte facilă. „Practic toţi şi-au pus ouăle în coşul Chinei pentru că chinezii erau foarte capabili. Acum războiul comercial obligă oamenii să îşi regândească strategia globală de aprovizionare şi să îşi diversifice sursele dincolo de China”, a spus Spencer Fung. În prezent, Giant are o uzină în Taiwan şi una în Olanda, precum şi cinci uzine în China. Pentru a putea face faţă mutării producţiei uzina din Taiwan va trebui să lucreze în două schimburi, iar în paralel compania taiwaneză caută un partener în Asia de Sud-Est. Bonnie Tu a explicat că tarifele vamale adaugă, în medie, 100 de dolari la preţul unei biciclete produse în China şi exportate în SUA, comparativ cu cele care sunt produse în zona unde nu au fost introduse tarife. Însă această mutare vine cu costuri mai mari pentru salariile angajaţilor, investiţii în automatizare şi lipsa unor economii de scară de genul celor din China pentru furnizori. Bonnie Tu refuzat să dezvăluie care sunt costurile cu mutarea producţiei, dar a subliniat că Giant este gata să îşi mute înapoi producţia în China imediat ce SUA şi China vor ajunge la un acord comercial. „Dacă America decide să înlăture tarifele vamale de 25% vom muta imediat producţia înapoi în China”, a spus Tu.