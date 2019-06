Serviciul de Protectie si Paza de Stat se va subordona presedintelui. Un proiect de lege in acest sens a fost votat in Parlament. Deputatii au votat in prima lectura, ca seful SIS sa fie propus de seful statului si votat de plen. Initiativele au fost criticate de democrati - VIDEO

Serviciul de Protectie si Paza de Stat se va subordona presedintelui. Un proiect de lege in acest sens a fost votat in Parlament. Deputatii au votat in prima lectura, ca seful SIS sa fie propus de seful statului si votat de plen. Initiativele au fost criticate de democrati - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md