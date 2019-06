Imagine colosală pentru fotbalul moldovenesc: Steaua București vine la Chișinău pentru meciul cu Milsami Orhei

11:30

Lungmetrajul "Răzbunătorii: Sfârşitul jocului/ Avengers: Endgame" a fost marele câştigător la gala MTV Movie and TV Awards 2019, unde a obţinut trei trofee, printre care şi cel pentru cel mai bun film, potrivit Variety. Cu patru nominalizări la aceste premii, "Avengers: Endgame" a primit în cele din urmă trei trofee, printre care şi cel pentru cel mai bun film. Totodată, "Game of Thrones", care s-a încheiat de curând, a primit premiul pentru cel mai bun serial de televiziune. MTV Movie and TV Aw...