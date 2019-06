Taxa germană pe autostradă respinsă de Curtea europeană de justiției

23:50

Cum Justiția pare să fie cea mai grea piatră de încercare a guvernului condus de Maia Sandu, Europa Liberă a întrebat-o pe europarlamentara din România Monica Macovei, fost ministru de Justiție la București, ce ar trebui să facă mai întîi și mai întîi guvernul de la Chișinău în acest domeniu?​Europa Liberă: Problemele justiției din Republica Moldova au fost deseori subiect de discuție la Bruxelles. Credeți că, odată cu schimbarea puterii, vor fi rezolvate mai ușor?Monica Macovei: „Dacă există voință politică la majoritatea parlamentară și în Guvern, se poate. Fără o justiție liberă, independentă și profesionistă nu se va construi nimic în Republica Moldova și în nicio altă țară și oamenii nu vor vedea dreptatea. Și să mai spun ceva ca să înțeleagă toți ce este independența justiției, fiindcă probleme din astea sunt peste tot în țările din Europa Centrală și de Est. Independența justiției nu este independența judecătorului sau a procurorului să facă orice, adică nu e independența lui, e independența părților, a oamenilor care ajung la anchetă sau la proces, la un judecător independent, la un procuror independent – independent de politic, independent de corupție, independent de orice influență financiară sau de orice fel.Deci, independența justiției este dreptul nostru la o justiție independentă, nu dreptul lor să facă orice. Adică dacă ține un dosar până se prescrie fapta, atunci trebuie să plece din sistem și el trebuie se răspundă. Din câte știu, de ani de zile instituțiile juridice sunt date unui partid. Când vine un partid la guvernare sau o alianță de partide la guvernare, fiecare ia o instituție juridică sau anticorupție, nu? Plahotniuc avea Agenția de Integritate...Europa Liberă: ...CNA-ul, procurorul general...Monica Macovei: „Da. Ei… instituțiile justiției nu intră în această împărțire între partidele dintr-o alianță, nu se face nicio împărțire, nimeni nu ia nimic din justiție. Am trecut și eu prin asta în 2005 când au ajuns la mine diferite păreri din coaliție și au spus că mie mi-a revenit una sau altă entitate din domeniul juridic... Zic să fiți sănătoși și independenți. Adică se poate, dar cu curaj. Deci, justiția trebuie să iasă de sub influența politică. Plus ca Plahotniuc a folosit în alegeri ca să-și verifice dușmanii sau pe cine a vrut. Acum nu ajunge să avem instituții, contează cu cine sunt populate, cine lucrează acolo. În Agenția Anticorupție și în CNA, aici trebuie să fie oameni independenți și profesioniști. În opinia mea, nu e bine ca procurorul-șef să fie ales de Legislativ.Întotdeauna o majoritate parlamentară politică, deci cea care a câștigat alegeri și a făcut majoritate l-a numit pe cine vrea acea majoritate și în general politicienii nu vor să fie anchetați și cercetați. Sistemul acesta mai este numai în Ungaria, din câte știu eu și în țări cu democrație veche. Parlamentul nu se bagă practic, da? Nu e cazul în Republica Moldova, cum n-a fost cazul nici în România. Eu am schimbat și a fost foarte bine, propune ministrul Justiției, după ce face o competiție pe care o anunță public – procuror cu atâta vechime, cu atâta experiență, cu psiholog care poate să măsoare și integritatea persoanei, și ministrul își ia răspunderea și propune pe X, se duce la CSM și CSM-ul dă un verdict sau nu – negativ sau pozitiv. Și apoi se duce la președinte, după care se duce la Parlament și Parlamentul nu poate respinge decât motivat. Sunt mai multe puteri implicate în asta ca să se creeze o balanță a puterilor.”Europa Liberă: Autorităților de la Chișinău cu insistență li s-a cerut să existe voință politică pentru o reformă veritabilă a justiției. Comisarul european pentru vecinătate dl Johannes Hahn a declarat că UE va debloca asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova imediat ce vor fi îndeplinite condițiile.Monica Macovei: „Da, voința politică înseamnă să faci ce trebuie să faci. Chiar dacă vor fi investigate persoane din partidul tău, de exemplu, că asta e… să fim onești, în nicio țară din lumea asta politicienilor nu le place să fie anchetați, arestați, condamnați.Voința politică înseamnă să faci ce trebuie să faci...​ Nimănui nu-i place, niciunui om, diferența e că politicienii au poziția să se opună. Deci, voința politică înseamnă să accepți asta, că faci reforma justiției, că faci o justiție puternică, dreaptă, care să respecte legea și atât, adică numai legea, care să fie independentă de corupție, de politic, de orice și care să facă dreptate.”Europa Liberă: Recent, cei 61 de deputați care au format majoritate au modificat legislația astfel, încât în fruntea Procuraturii Generale să poată veni o persoană din afară. S-au făcut auzite mai multe sugestii că Laura Codruța Kövesi ar fi dorită să ajungă în această funcție. Credeți că e posibil și ar schimba situația?Monica Macovei: „Doamnă, e bună și asta. Dar ce nu găsiți acolo un independent, un independent și profesionist? E bună și asta, dar faceți un rating atunci, cum au făcut în Albania. Adică se face o verificare a judecătorilor și procurorilor pe mai multe criterii, e permisă, cine trece – trece, cine nu – nu. Acum ca vă referiți la dna Kövesi. Să știți că dânsa e în competiție pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European. Nu s-a terminat competiția, se va termina la toamnă; nu s-au terminat negocierile.”Europa Liberă: Șefa Guvernului de la Chișinău, Maia Sandu spera că se va ajunge și la evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și că la această evaluare trebuie să se stabilească dacă oamenii au sau nu probleme de integritate.Monica Macovei: „Da, păi se poate face un fel de filtru; da, se poate face și cu oameni dinăuntru, și cu oameni din afară, da. Cu oameni din afară în sens de judecători și procurori, nu de politicieni. Durează o lună, două luni de zile, să zicem. Se fac verificări, da.”​Europa Liberă: La Chișinău, deseori s-a vorbit că politicienii își șantajează adversarii politici. Iată chiar astăzi Partidul Democrat care a fost până nu demult la guvernare i-a acuzat pe cei din Blocul ACUM și socialiști că amenință democrații cu răzbunări, cu dosare și că asta îi pune în gardă. E justiția pe care au lăsat-o PDM moștenire celor care au venit astăzi la putere.Monica Macovei: „Da, deci nu aș da doi bani pe aceste declarații. În primul rând, o să vedeți că toți politicienii, dacă o să ajungeți la faza în care politicienii – și mă refer la politicieni de nivel înalt – vor fi anchetați, toți au să spună că este o răzbunare politică a cuiva, că e un dosar politic, că nu e nimic adevărat, că sunt nevinovați. Toți spun la fel. Și românii au spus la fel. „Abia aștept să ajung în fața judecătorilor să-mi stabilesc nevinovăția”, așa spuneau. Și când ajung în fața judecătorilor, trag de timp ani de zile ca să încerce să se prescrie fapta, să treacă termenul până la care pot fi pedepsiți. Dar n-a mers. Se face o evaluare și cu cei străini, dar e bine să fie și de dinăuntru, pentru că cel mai important – aveți instituții, cel mai important e cine este în aceste instituții, cine lucrează în aceste instituții.”Europa Liberă: Dacă ajunge dl Plahotniuc pe mâna justiției din Republica Moldova, ce soartă poate să aibă, ținând cont de faptul că Moscova a spus că are dosare în Federația Rusă și că îl dă în urmărire internațională?Monica Macovei: „Nu știu ce o să facă Rusia, acum nu știu ce interese are Rusia să spună, dar dacă are dosare penale, să fie anchetat în primul rând de procuror, dacă există probe de vinovăție de trimitere în judecată - să fie trimis în judecată și dacă sunt dovezi de condamnare - să fie condamnat ca și oricine. Cum a fost la noi: fostul premier Năstase, dar și Voiculescu, șefi de partid, Dragnea acum recent și mulți alți demnitari, ca și oricărei persoane care este vinovată și care a luat calea cea penală. Hai să începem cu miliardul acela, da?Nu vă lipsesc instituțiile, vă lipsesc oamenii...Totuși sunt mulți care au fost implicați în miliard și care au participat la furtul miliardului și care au beneficiat de banii aceia. Multe categorii de vinovăție – au participat la furt și unii au beneficiat, fără să participe. Dar repet: totul depinde de oameni. Nu vă lipsesc instituțiile, vă lipsesc oamenii. Cei care până acum au stat și nu au făcut nimic, nu au îndrăznit să facă nimic sau au făcut numai ce au vrut politicienii de la putere nu sunt OK, nu sunt independenți și independența e o stare de spirit. Deci, dacă nu sunt independenți, nu au arătat că sunt independenți cu riscul de a fi dați afară, atunci nu mai ai ce să caute în sistem.”Europa Liberă: Dna Macovei, dar aveți o sugestie pentru premierul Maia Sandu care este intenționată să aducă această reformă a justiției la punct final?Monica Macovei: „Să facă o verificare a procurorilor și judecătorilor. Da, poate să aducă și experți străini care să participe la această verificare a integrității lor, sunt teste. Olandezii au teste - sunt sigură că ajută - prin care verifică pe oricine intră ca judecător sau ca procuror – teste scrise, un interviu cu un psiholog, dar sunt teste scrise și rezistența la presiuni politice, rezistența la presiunea timpului și integritatea, sinceritatea, onestitatea. Toate se pot verifica, numai să vrei. Da, deci eu aș începe cu o astfel de comisie care să se miște repede și să facă curățenie.”