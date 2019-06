A căzut în gol de la etajul doi

17:00

Fostul fotbalist Francesco Totti a anunţat, luni, că părăseşte funcţia de director pe care o avea în conducerea clubului AS Roma, grupare la care şi-a petrecut întreaga carieră de jucător, până la retragerea din vara anului 2017, informează BBC. "Demisionez din funcţia executivă de la AS Roma. Speram ca această zi să nu vină niciodată, dar această zi urâtă şi grea a sosit", a declarat Totti, într-o conferinţă de presă. Relaţia lui Totti cu preşedintele James Pallotta s-a deterioarat, însă americanul a declarat, săptămâna trecută, că i-a oferit fostului fotbalist postul de director tehnic. "Nu am avut niciodată şansa de a lucra în zona tehnică la Roma. Această plecare a mea este mult mai grea decât retragerea din cariera de fotbalist. Să plec de la Roma este cum aş muri. Simt că ar fi mai bine dacă aş muri", a mai spus Totti. El a criticat patronatul american şi influenţa pe care o are fostul director Franco Baldini, acum consultant. "Acesta este un club care trebuie să fie iubit şi susţinut. Nu ar trebui să fie facţiuni pro-Totti, pro-Pallotta sau pro-Baldini, ci numai fani ai Romei. Cum am mai spus, preşedintele trece, antrenorul trece, jucătorii trec, dar steagurile nu. Ei îmi ştiau intenţiile şi ce am vrut, să dau cât pot de mult echipei şi clubului, dar ei nu m-au vrut niciodată, cu toată onestitatea. M-au exclus de la orice decizie", a menţionat fostul jucător. Totti pleacă de la Roma după ce şi mijlocaşul Daniele de Rossi, în vârstă de 35 de ani, a fost nevoit să părăsească gruparea, după 18 ani. "Principala preocupare a unora este de a-i îndepărta pe romani de Roma. În final, adevărul va ieşi la iveală, pentru că ei au obţinut ceea ce au vrut", a mai spus el, adăugând că s-ar întoarce la AS Roma dacă gruparea va avea alt acţionariat. Francesco Totti, 42 de ani, a venit la AS Roma, în 1989, la centrul de copii şi juniori şi a debutat în echipa de seniori, la 1993, la 16 ani. El a marcat 307 de goluri în 785 de jocuri, câştigând Seria A în 2001 şi Cupa Italiei de două ori. Totti a jucat de 58 de ori în naţionala Italiei.