Vreme caniculara cu maxime de peste 32 de grade insotite de ploi cu descarcari electrice. Cum va fi vremea in urmatoarele zile. Prognoza meteo - FOTO

22:10

In Guvernul Sandu vor fi mai multe ministere. Cel al sanatatii si protectiei sociale va fi separat in doua institutii. Maia Sandu i-a prezentat, pe rand pe noii sefi de la ministere care si-au ocupat fotoliile la mai bine de o saptamana dupa ce au depus juramantul in Parlament, pe intuuneric - VIDEO