Noul ministru al economiei și-a prezentat prioritățile de lucru

Ambasadoarea Republica Moldova în SUA, Cristina Balan, care deține și funcția de vicrepreședinte al PDM, a anunțat că își dă demisia. Balan și-a argumentat decizia prin faptul că Partidul Democrat s-a retras de la guvernare. Опубликовано: 11:33 17/06/2019