Caz de omor reluat după 19 ani

Dupa ce Partidul Democrat a anuntat, acum cateva zile, ca se retrage de la guvernare si a confirmat ca liderul formatiunii este plecat din tara, oligarhul Vladimir Plahotniuc, a iesit la rampa. A publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook in care spune ca nu se mai simtea in siguranta in Moldova. Promite insa ca va reveni in curand. Ministrul de Interne are deja planuri in legatura cu intoarcerea acestuia.