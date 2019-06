Reacţia Casei Albe la anunţul Iranului privind planurile de a depăşi limita de îmbogăţire a uraniului

16:40

Cincisprezece start-up-uri care vor promova cultura consumului responsabil de energie vor primi pe parcursul a trei ani granturi în valoare totală de 150 de mii de dolari, în cadrul programului „Clean Technology Innovation Programme for SMEs and Start-ups in the Republic of Moldova”. Programul urmează a fi lansat în luna iulie a acestui an și mai prevede implementarea a trei proiecte pilot, transmite IPN.