Activistul Pavel Grigorciuc va sta în arest la domiciliu

În secţia de boli infecţioase din Soroca sunt internaţi 37 de pacienţi, iar alţi 10 - în spitalul raional Floreşti. La masa de pomenire din satul Holoşniţa ar fi participat în total peste 70 de persoane. „Rău mă simt. Noaptea mi-o stat rău, temperatură mă scutură, frigurile”, „Burta şi temperatură mare, picioarele mi-o luat, mâinele, Doamne fereşte. Şi fata mea e bolnavă, mai tare ca mine”, „Am încercat acasă să primesc un tratament şi am văzut că nimica şi am chemat salvarea că am văzut că-i ga...