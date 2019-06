Schimbarea la față a guvernului: prioritățile noilor miniștri

18:00

Ministrul de Externe al Lituaniei, Linas Linkevičius, vorbește despre situația din Republica Moldova, care este discutată astăzi la Luxembourg la Consiliul miniștrilor de Externe din UE, într-un interviu în exclusivitate acordat corespondentului Europei Libere Rikard Jozwiak.Ministrul de Externe al Lituaniei, Linas Linkevičius, declară că situația din Republica Moldova nu este suficient de clară, din cauza coaliției partidelor pro-europene ale Maiei Sandu și Andrei Năstase cu Partidul Socialiștilor.El spune, într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, că UE nu ar trebui să rămână neutră în această situație, ci să încerce să faciliteze nu doar transferul pașnic de putere, dar și să garanteze faptul că Republica Moldova va continua parcursul european. „Ceea ce nu va fi atât de ușor, nu este garantat automat”, spune Linkevičius. El se declară sceptic în ceea ce privește sinceritatea intențiilor Rusiei atunci când a susținut actuala coaliție de la Chişinău.Linkevičius susține că un rol important în recentele evoluții la de Chişinău a avut-o poziția Statelor Unite ale Americii.Un rol important a avut-o poziția Statelor Unite ale Americii...„Trebuie să ne coordonăm cu Statele Unite – ei au jucat un rol foarte important în realizarea acestui proces pașnic din țară.Trebuie să continuăm în același spirit și doar coordonat putem avea influență asupra evenimentelor care vor avea loc în final”, a spus oficialul.Ministrul de Externe al Lituaniei a salutat riposta dată de societatea moldovenească la fenomenul oligarhizării, dar și faptul că Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Moldova. „Dacă el ar părăsi și politica moldovenească, asta chiar n-ar fi rău”, a adăugat Linas Linkevičius. Europa Liberă: Care este mesajul Uniunii Europene pentru Republica Moldova în acest moment? Linas Linkevičius: „Eu cred că noi trebuie să discutăm evoluțiile din țară [din Republica Moldova], care este țară asociată la Uniunea Europeană și unde sunt schimbări și evoluții foarte dinamice în ultimul timp.Aș spune că nu există suficientă claritate. Cred că o veste bună este că a avut loc transferul pașnic al puterii, dar restul lucrurilor sunt destul de incerte, din cauza coaliției dintre socialiști și forțele democratice progresive precum Maia Sandu și Andrei Năstase – nume bine cunoscute. Personal m-a surprins această coaliție.Pe de altă parte, am vorbit cu Maia Sandu acum o săptămână și ea a reiterat angajamentul de a continua parcursul european și de a rămâne fermă în alte chestiuni, precum ar fi refuzul federalizării Transnistriei, dar și în angajamentul de a amenda legea electorală care este criticată de mult timp, alinierea acesteia la recomandările Comisiei de la Veneția. Deci, sunt multe intenții bune.Dar pe de altă parte, sunt întrebări legate de acest „Big Brother” și coaliția cu Partidul Socialiștilor, având în vedere declarațiile și pozițiile anterioare.Altfel spus, mesajul meu va fi că eu m-aș aștepta ca UE să nu rămână neutră în această situație și să încerce să faciliteze nu doar transferul pașnic de putere, ceea ce se pare că s-a întâmplat, dar și să garanteze că țara va continua parcursul european. Ceea ce nu va fi atât de ușor, nu este garantat automat.Din nou, o veste bună este că țara a reacționat la această oligarhizare, Plahotniuc a părăsit Moldova, după cum s-a spus recent – din considerente de securitate. Cred că acest lucru este bun pentru un statut sănătos al societății, dar nu va rezolva toate chestiunile. Deci, poate că Partidul Democrat, fără acest lider, își poate re-ajusta pozițiile și poate că ar putea coopera cu forțele progresive pro-europene, lucru de care ar fi foarte mare nevoie. Deci, rămân multe întrebări, dar pe termen scurt cred că trebuie să rămânem angajați.Pe termen scurt cred că trebuie să rămânem angajați...De asemenea trebuie să ne coordonăm cu Statele Unite – ei au jucat un rol foarte important în realizarea acestui proces pașnic din țară. Am discutat aceste lucruri recent cu oficiali din Departamentul de stat. Eu cred că vom continua în același spirit și doar coordonat putem avea influență asupra evenimentelor care vor avea loc în final și care vor fi proiectate de forțele din Republica Moldova, nu de cele externe. Dar noi cu adevărat putem facilita această dimensiune europeană, ceea ce cred eu este de datoria noastră.”Europa Liberă: Ați amintit de Vladimir Plahotniuc. Aveți vreun indiciu unde ar fi el și ce i s-a întâmplat?Linas Linkevičius: „Eu nu știu, nu am niciun indiciu. Eu doar am urmărit declarațiile și recent s-a anunțat că el a părăsit Republica Moldova – inițial s-a anunțat că a plecat la familie, ulterior – că ar fi plecat din considerente de securitate. Deci, unde este el, din care alte motive – nu știu. Dar dacă el ar părăsi politica moldovenească, asta chiar n-ar fi rău.”Europa Liberă: Ați menționat că ați discutat cu Departamentul de Stat al SUA. Dar mai există încă un jucător aici, este vorba despre Rusia. Faptul că UE, SUA și Rusia s-au înțeles într-o anumită privință credeți că deschide calea către o cooperare și pe viitor?Linas Linkevičius: „Asta depinde dacă va fi cazul, poate că uneori am putea cădea de acord. Dar trebuie să fim foarte atenți, pentru că suspectez că viitoarele viziuni ale Rusiei pot fi ușor diferite de viziune noastre sau de viziunile actualului prim-ministru cu orientare pro-europeană. Știm că adesea acestea diferă.Iată de ce am și spus că noi înșine trebuie să facilităm, acolo unde e cazul, și să nu lăsăm pe seama altora să orchestreze. Acesta ar fi motivul.Da, aveți dreptate – Rusia este un jucător și până în acest punct ea de asemenea a salutat această nouă coaliție. Însă eu am cu-adevărat dubii în ceea ce privește scopul final al așteptărilor rusești.Dar acolo unde este potrivit noi chiar am putea să facilităm cel puțin un transfer pașnic de putere care deja s-a făcut. Iar restul depinde de forțele din Republica Moldova, dar și de poziționarea noastră, de asemenea.”Europa Liberă: Știm că Comisia Europeană de un an a înghețat asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova. Ar fi acum momentul pentru a o „dezgheța”?Linas Linkevičius: „În primul rând, trebuie să vedem ce se va întâmpla, pentru că Guvernul abia recent a fost în măsură să acceadă la aceste premize, deci nu știm încă ce acțiuni vor urma. Am menționat legea electorală, de exemplu, care ridică în permanență îngrijorări și critici. Dacă ei vor reuși să facă asta – de ce nu? Dacă ei vor continua în spiritul înțelegerilor pe care le-am convenit, atunci și deciziile pot fi cu adevărat revizuite. Dar este un pic prematur să tragem concluzii, din cauza caracterului incert al situației”.