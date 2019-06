Vremea pentru marți, 18 iunie 2019

15:20

Aceasta este prima vizită din 2005 a unui preşedintele chinez în această ţară vizată de sancţiuni internaţionale. Deplasarea are loc cu o săptămână înaintea summitului G20 din Japonia, unde vor participa preşedintele Xi şi omologul său american Donald Trump. Totodată, vizita are loc la un an după primul summit istoric din Singapore între Trump şi Kim, care nu a permis totuşi soluţionarea chestiunii programului nuclear nord-coreean.China, principala aliată a regimului de la Phenian, s-a alăturat...