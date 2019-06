A fost dat startul lucrărilor de amenajare a scuarului din sectorul Ciocana al capitalei

18:00

Edilul le-a solicitat responsabililor Direcţiei Educaţie să facă un control, iar că informaţiile se adeveresc, să fie sancţionaţi toţi cei care se fac vinovaţi. Directoarea grădiniţei nu a fost de găsit pentru a comenta acuzaţiile. „Se pare că unii directori de grădiniţă nu au înţeles rugămintea mea. Vorbesc despre instituţia de educaţie timpurie 211. Pe parcursul săptămânii trecute am primit mesaje că se percepe taxa de înscriere de 1000 de lei, sub paravanul că este pentru Asociaţie. Şi eu am...