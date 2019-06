Maia Sandu, despre faptul ca Andrei Nastase si-a numit cumatrul in functia de sef al IGP: "In cazul in care se va depista ca este conflict de interese o sa trebuiasca sa se anuleze decizia prin care a fost numit domnul Balan"

Maia Sandu, despre faptul ca Andrei Nastase si-a numit cumatrul in functia de sef al IGP: "In cazul in care se va depista ca este conflict de interese o sa trebuiasca sa se anuleze decizia prin care a fost numit domnul Balan"

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md