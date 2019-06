FOTOGRAFIA ZILEI: La ce se gândeşte Vadim Ceban?

14:10

În această săptămână, Guvernul Filip şi-a anunţat demisia după ce Partidul Democrat din Moldova a decis retragerea de la guvernare. „Vă mulţumesc pentru tot ceea ce am reușit să facem împreună. Am venit la Guvern într-o perioadă deloc ușoară, cu o imensă gaură la buget, a fost o situație de criză. Am muncit zi […]