VIDEO | 600 de case evacuate în Anglia

13:00

În opoziție, dar la fel de puternici! Este primul mesaj al președintelui Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, după retragerea formațiunii de la guvernare. Pe pagina sa de facebook, liderul democraților a precizat că începe o nouă etapă pentru PDM, iar membrii acesteia vor veni, în curând, cu idei noi. Potrivit lui Vlad Plahotniuc, Partidul Democrat va asigura o opoziție activă și nu va permite ca Republica Moldova să fie preluată de grupări de interese din afara țării și să devină anexa unei alte țări. „Am stabilit că vom face o opoziție activă și nu vom permite preluarea Republicii Moldova de către grupări de interese din afara țării. Moldovenii trebuie conduși din interiorul țării, nu din afara ei, Moldova trebuie să rămână liberă și independentă, nu să devină anexa unei alte țări sau teritoriul pe care vreun stat își face jocurile și ne umilește cetățenii.” a scris Vlad Plahotniuc Liderul democraților a precizat că decizia a merge în opoziție a fost luată încă de marți, însă s-a dorit un dialog cu celelalte partide parlamentare. Acesta a dat asigurări că PDM va reveni la guvernare iar proiectele inițiate de guvernul Filip vor fi continuate. „Cred că am luat cea mai bună decizie în situația respectivă, însă ea nu este una prin care am abandonat obiectivele noastre sau i-am abandonat pe moldoveni, dimpotrivă, este una care ne duce și mai aproape de ei și împreună vom reveni la guvernare pentru a continua lucrurile bune începute. Cred că asta se va întâmpla curând, poate prea curând, nu o să ne rămână timp suficient ca să facem reorganizarea activității noastre politice, așa cum ne propunem.” Totodată, Vlad Plahotniuc a recunoscut că are nevoie de o pauză, însă nu pentru odihnă, ci pentru a lucra asupra planurilor sale de viitor, dar și pentru a avea grijă de familia sa, care a trecut prin momente grele. „ Ceea ce fac în aceste zile este să lucrez la mai multe planuri, iar cel mai important este cel prin care să reușim să readucem stabilitatea în Moldova și liniștea de care cetățenii au nevoie. În același timp, am nevoie de timp pentru a-mi securiza familia, după ce a trecut prin momente grele, inclusiv după o tentativă de răpire eșuată a mea, care a avut loc anul trecut, când mă aflam într-o vizită peste hotare. ” Liderul PDM a mai scris că alternanța la putere este un proces firesc și necesar într-o democrație, iar Partidul Democrat o acceptă și o va respecta.