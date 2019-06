Natalia Gavriliță, noul ministru al Finanțelor a fost prezentată astăzi colectivului instituției

11:45

Noul film Dune va ajunge în cinematografe anul viitor, în noiembrie, însă fanii sagăi lui Frank Herbert vor mai avea posibilitatea de a se bucura de fantasticul univers SF grație unui serial aflat acum în pregătire sub egida WarnerMedia. Potrivit Variety.com, serialul se va numi Dune: The Sisterhood și va avea în centru ordinul surorilor Bene Gesserit. De scenariu, producție și regia episodului pilot se va ocupa tot Denis Villeneuve – responsabil și de relansarea cinematografică a lui Dune din 2020. „Romanul lui Herbert, Dune, pune sub lupă un viitor în care omenirea s-a răspândit pe miile de lumi din Galaxie, aflate toate sub conducerea unui Împărat Padișah. Acțiunea din Dune: The Sisterhood se desfăsoară în același univers și explorează viitorul prin ochii unui misterios ordin feminin, Bene Gesserit. Datorită abilităților acestora de control asupra minții și corpului, surorile Bene Gesserit se strecoară printre intrigi și politici feudale, având în vizor propriile planuri, ce le vor conduce către enigmatica planetă Arrakis – cunoscută locuitorilor ei ca Dune”, se menționează într-o descriere a serialului făcută de thehollywoodreporter.com. „Surorile Bene Gesserit m-au fascinat dintotdeauna. A baza un serial TV pe acest puternic ordin feminin mi s-a părut a fi nu doar relevant și inspirațional, dar și o desfășurare dinamică de forțe pentru o producție TV”, a spus Villeneuve. Serialul va debuta pe canalul de streaming al WarnerMedia, ce va fi lansat spre sfârșitul acestui an.