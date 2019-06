Circulaţia transportului de mare tonaj este restricţionată

11:10

Consternare mare la liberali şi afacerişti. Astea sînt pagini din viaţa capitalistă. Preşedintele de tribunal în fruntea hoţilor care jecmănea părinţii unor copii nevinovaţi. Construcţia caraghioasă a “Valului de fortificaţii Carol II” continua cu febrilitate. Eu eram ofiţer în rezervă la regimentul 28 Dorobanţi, am fost concentrat la Ismail. Numai am găsit gazdă şi am […] Post-ul Fapte văzute, auzite și trăite (XIV) apare prima dată în Observatorul de Nord.