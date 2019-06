Calendar istoric 17 iunie

15:15

Seria "Game of Thrones" (Urzeala tronurilor), în care au mai jucat, printre alţii, Kit Harington, Emilia Clarke şi Sophie Turner, a doborât numeroase recorduri de audienţă, a devenit direct parte din pop culture însă, modul în care s-a încheiat această serie, în luna mai, i-a dezamăgit pe mulţi dintre fani. Peste 1,6 milioane dintre cei nemulţumiţi au semnat chiar şi o petiţie online prin care au solicitat ca ultimul sezon al serialului să fie refăcut după un scenariu scris de "scenarişti competenţi". Actorul britanic Jacob Anderson (28 de ani), interpretul personajului Grey Worm, este de părere că seria a ajuns atât de populară încât era imposibil ca modul în care s-a încheiat să-i mulţumească pe toţi fanii. "Nu ai cum să mulţumeşti pe toată lumea", a declarat el de la Santa Monica, California, unde se află pentru a participa la Gala MTV Movie Awards de luni 17 iunie. "Este păcat atunci când oamenii dau nişte verdicte pornind de la considerente subiective. Modurile în care sunt spuse poveştile sunt subiective. Este OK dacă unora nu le place, atât timp cât altora le-a plăcut", a adăugat el. Jacob Anderson a mai susţinut că ar fi fost imposibil ca scenariştii seriei, David Benioff şi DB Weiss, supranumiţi "Dumb and Dumber" (Tăntălăul şi Gogomanul) de fanii nemulţumiţi, să scrie un sfârşit al seriei care să-i mulţumească pe toţi. "Cred că băieţii (scenariştii) au încheiat povestea aşa cum au vrut să o încheie". Modul în care s-a încheiat povestea şi pentru Grey Worm, care a devenit un personaj negativ în ultimele episoade după ce în restul seriei a fost unul pozitiv, a provocat de asemenea nemulţumirea fanilor care considerat că personajul nu a avut timp suficient pentru a evolua spre această transformare care s-a făcut pripit şi forţat. Anderson susţine însă că este mulţumit cu modul în care s-a încheiat povestea pentru Grey Worm. "Grey Worm s-a transformat într-un personaj negativ în ultimul moment. Mie mi-a plăcut această transformare. A fost distractiv să joc din această perspectivă. Mai ales scena de la proces (în ultimul episod, când Tyrion este adus pentru a fi judecat iar reprezentanţii caselor nobiliare din Westeros îl aleg rege pe Bran Stark), când trebuia să mă uit urât la toţi cei din jur şi ne era greu să nu izbucnim în râs", a mai susţinut el.