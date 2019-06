Ce s-a întâmplat, de fapt, la Chișinău ? În acest război hibrid împotriva României, Germania și Rusia au câștigat la Chișinău ?

22:00

Controversatul temen pentru dizolvarea parlamentului in cazul in care nu poate fi ales guvernul a constiuit in 2015 subiectul unei postari pe blogul fostului presedinte al CC, Alexandru Tanase. Cum a calculat Tanase termenul de trei luni vedeti mai jos: „După eșuarea primei tentative de învestire a noului guvern, în...