Ameninţare TERORISTĂ pe Aeroportul Internaţional Chişinău. Deocamdata autorităţile păstrează tăcerea.

De asemenea, Năstase a precizat că din punct de vedere juridic, tabăra oligarhului Plahotniuc are dreptate, însă, din punct de vedere politic, preşedintele Dodon şi pro-europeana Maia Sandu, ar avea o poziţie avantajoasă Noul guvern al Republicii Moldova trebuia format in 90 de zile dupa alegeri. S-a format in ziua 91. Conform Constitutiei si regulilor statului de drept, Curtea Constitutionala a considerat ca guvernul Dodon/Maia Sandu nu a fost format constitutional si a anuntat ca trebuie organizate alegeri anticipate. Ca sa fie mai clar, un gol marcat in minutul 91 al partidei, dupa fluierul arbitrului nu este validat. Deci, din punct de vedere juridic, PDM – partidul lui Plahotniuc – are dreptate. Din punct de vedere politic, socialistii lui Dodon si alianta ACUM au ajuns la concluzia ca se iubesc si ca vor sa intemeieze un guvern, avand mandatele necesare in parlament (in cel desfiintat de Curtea constitutionala). In plus, au avut ca nasi pe presedintele Putin si mai multi lideri occidentali. Deci, din punct de vedere politic, Dodon si Maia Sandu au ei dreptate. In plus, pare ca marea reconciliere Rusia-Uniunea Europeana s-a realizat la Chisinau. Si sa nu ne incurcam in fleacuri, cum ar fi statul de drept, Constitutia si chestii din astea. In aceste conditii, poate fi gasita o solutie de compromis? Romania a stat zile intregi sa contemple orizontul pentru a vedea cum reactioneaza UE si apoi s-a aliniat la pozitia acesteia. Ar fi fost necesar poate ca Romania sa sugereze o anumita solutie la criza din Republica Moldova, solutie care sa fie urmata si de partenerii europeni. Ma bucur ca astazi, in fine, a plecat la Chisinau consilierul prezidential Bogdan Aurescu pentru a se intalni cu reprezentantii ambelor tabere. Poate ca o varianta ar fi totusi alegerile anticipate (pozitia PDM) dar cu modificarea legii electorale (sistem de vot, BEC, etc), conform cererilor reprezentantilor aliantei Acum si partidului lui Dodon", scrie Adrian Năstase pe blog