Poliția de frontieră promite simplificarea procedurilor de control la graniță în perioada sezonului de vară

Într-o postare publicată pe pagina ei oficială de facebook, ambasadoarea afirmă că la data de 28 mai și-a dat demisia din serviciul diplomatic din cauza că era intimidată de PD, după ce a candidat independent la alegerile parlamentare din 24 februarie. „Pe 28 martie am fost rechemată din funcția de ambasador sub pretextul expirării mandatului. În realitate, însă, a fost o răfuială a fostei guvernări pentru că am îndrăznit să candidez independent, fără ”binecuvântarea” lor, la alegerile parlament...