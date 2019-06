O băutură simandicoasă și delicioasă: CVAS

05:00

Berbec Aspectele emotionale sunt cele care va guverneaza actiunile in aceasta perioada si acest lucru nu este foarte bun. Trebuie sa analizati lucrurile dintr-o perspectiva obiectiva, nu subiectiva, pentru ca, in zilele urmatoare, ati putea avea surpriza sa observati ca emotiile v-au condus spre decizii total eronate. De asemenea, prea multa emotivitate in anumite hotarari ...