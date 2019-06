Marsul planificat de ACUM si PSRM pentru maine, se amana. Anuntul a fost facut de Maia Sandu, care a spus ca politistii, pusi pe alarma in ultimele zile, au nevoie de odihna - VIDEO

14:40

Ruslan Codreanu, dupa ce consilierii socialisti i-au cerut sa demisioneze: "Nu ma tin de scaunul de primar general care este liber si pe care nu l-am folosit intr-un an si ceva, pentru ca am fost in teren langa cetateni. Pana la alegerile locale imi voi duce la capat proiectele initiate"