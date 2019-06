Românii din Transcarpatia au dezvelit un bust al poetului național Mihai Eminescu

14:10

Deputații blocului politic ACUM și cei ai PSRM sunt în ședința Legislativului pentru a forma o majoritate parlamentară și pentru a învesti un Guvern. LIVE TEXT 13.30 Postul afiliat Partidului Democrat, Publika TV, a difuzat un video de la o întâlnire de taină dintre Igor Dodon și președintele PDM, Vladimir Plahotniuc, scrie Deschide.md. Potrivit sursei citate, [&hellip The post LIVE Criză politică: Ultima încercare a partidelor de a forma o majoritate parlamentară în Rep. Moldova appeared first on InfoPrut.