Prințul Harry și Meghan Markle au angajat în sfârșit o bonă. Iată cine va avea grijă de micul Archie

13:40

Bloggeriţa Hellen Monroe a mărturisit, în cadrul emisiunii „O seară Perfectă” de la Pro TV, că după naştere a adăugat kilograme în plus, dar a slăbit câteva, informează SHOK.md. „M-am îngrăşat foarte mult după ce am născut, pentru că în perioada sarcinii am adăugat 12 kilograme. Probabil am mâncat foarte mult, dar eu am ajuns […]