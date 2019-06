SUA au salutat schimbările democratice din Republica Moldova

10:30

Meciurile vor avea loc în şase oraşe din Italia şi San Marino: Bologna, Reggio nell'Emilia, Cesena, Trieste, Udine, respectiv Serravalle. Din cele trei grupe ale CE se vor califica în semifinale câştigătoarele şi cea mai bună ocupantă a locurilor secunde. Primele patru clasate se califică la JO 2020. Dacă printre acestea se află Anglia, va exista un baraj pentru JO de la Tokyo între celelalte două echipe clasate pe locul secund în grupe. România este la a doua sa participare la un turneu final, după cea din 1998, când s-a clasat pe locul 8 (ultimul). România va debuta în Grupa C a turneului final pe 18 iunie, împotriva Croaţiei (Serravale/San Marino, 19:30, ora României), pe 21 iunie va înfrunta Anglia (Cesena, 19:30), iar pe 24 iunie va avea loc ultimul său meci din grupă, contra Franţei (Cesena, 22:00). Italia are cele mai multe titluri europene Under-21 - 5, urmată de Spania - 4, Germania, Anglia, Olanda, Rusia - câte 2, Serbia, Franţa, Suedia, Cehia - 1. Germania este deţinătoarea titlului, după o finală cu Spania, în 2017, la turneul final din Polonia. Programul turneul final: Duminică 16 iunie Polonia - Belgia (Stadio Citta del Tricolore - Reggio Emilia, 19:30), Grupa A Italia - Spania (Renato Dall'Ara - Bologna, 22:00), Grupa A -Luni 17 iunie Serbia - Austria (Nereo Rocco - Trieste, 19:30), Grupa B Germania - Danemarca (Stadio Friuli - Udine, 22:00), Grupa B -Marţi 18 iunie România - Croaţia (San Marino Stadium - Serravalle, 19:30), Grupa C Anglia - Franţa (Dino Manuzzi - Cesena, 22:00), Grupa C -Miercuri 19 iunie Spania - Belgia (Stadio Citta del Tricolore - Reggio Emilia, 19:30), Grupa A Italia - Polonia (Renato Dall'Ara - Bologna, 22:00), Grupa A -Joi 20 iunie Danemarca - Austria (Stadio Friuli - Udine, 19:30), Grupa B Germania - Serbia (Nereo Rocco - Trieste, 22:00), Grupa B -Vineri 21 iunie Anglia - România (Dino Manuzzi - Cesena, 19:30), Grupa C Franţa - Croaţia (San Marino Stadium - Serravalle, 22:00), Grupa C -Sâmbătă 22 iunie Belgia - Italia (Stadio Citta del Tricolore - Reggio Emilia, 22:00), Grupa A Spania - Polonia (Renato Dall'Ara - Bologna, 22:00), Grupa A -Duminică 23 iunie Austria - Germania (Stadio Friuli - Udine, 22:00), Grupa B Danemarca - Serbia (Nereo Rocco - Trieste, 22:00), Grupa B -Luni 24 iunie Franţa - România (Dino Manuzzi - Cesena, 22:00), Grupa C Croaţia - Anglia (San Marino Stadium - Serravalle, 22:00), Grupa C SEMIFINALE -Joi 27 iunie câştigătoarea Grupei A - locul 2 în Grupa B/C/câştigătoarea Grupei C (Renato Dall'Ara - Bologna, 19:00) câştigătoarea Grupei B - locul 2 în Grupa A/câştigătoarea Grupei C (Stadio Citta del Tricolore - Reggio Emilia, 22:00) Baraj calificare JO 2020 - doar dacă se califică Anglia în semifinale (Stadio Dino Manuzzi - Cesena) FINALA -Sâmbătă 30 iunie - Stadio Friuli - Udine (21:45)