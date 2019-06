Invitație la CINEMA! Lista filmelor pentru 15 iunie

05:30

Schimbările climatice pot duce la o scădere a biomasei animalelor marine și a întregului fitoplancton, pînă în anul 2100, cu 4,8%, în condiţiilor unor emisii scăzute de gaze cu efect de seră, și cu 17% - cu emisii înalte.Astfel de date cuprinde un studiu realizat de Universitatea Canadiană din Dalhousie, publicat pe site-ul Proceedings of the Academy of Sciences.Conform situaţiei prognozat