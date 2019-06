Alexandru Jizdan, la depunerea mandatului: MAI merită continuarea tuturor proceselor de dezvoltare, modernizare și schimbare spre mai bine

19:10

Guvernul Filip și-a anunțat demisia! Premierul a declarat că nu vor să facă presiuni pe oameni demni precum medici, polițiști și profesori. Despre aceasta a anunțat premierul cu câteva momente în urmă în cadrul unui briefing de presă organizat la Casa Guvernului. • " V-am invitat astăzi aici în primul rând ca să vă mulțumesc pentru tot ceea ce am reușit să facem împreună. Pentru că ați avut încredere că putem schimba lucrurile în Republica Moldova și pentru că am schimbat o parte din ele. Am ve...