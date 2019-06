Calendar istoric 15 iunie

15:30

Cântăreaţa americană, una din figurile cele mai de succes ale muzicii pop contemporane, a postat pe reţelele de socializare coperta albumului „Lover”, creaţie a artistei columbiene Valheria Rocha, relatează efe, citată de Agerpres. Pe copertă se vede o imagine foarte colorată a lui Swift în prim plan acoperită de nuanţe trandafirii şi albastre. „Lover” va avea 18 cântece, dintre care se cunoaşte deja single-ul „ME!”, care a fost prezentat la 26 aprilie şi în care Swift este acompaniată de Brendon Urie, solistul trupei Panic! At the Disco. În ce priveşte restul pieselor de pe „Lover” se ştie titlul unui alt cântec, intitulat „You Need To Calm Down”, pe care Swift l-a pus deja la dispoziţia fanilor joi noapte. Atât videoclipul piesei „ME!”, care a strâns 207 milioane de vizualizări pe YouTube, cât şi coperta albumului „Lover”, par să marcheze o schimbare în stilul cântăreţei. Comparativ cu „Reputation” (2017), un album mai introspectiv şi complex care a avut un răspuns împărţit din partea fanilor şi a criticilor, single-ul „ME!” prezintă un aer distractiv şi romantic prin care Swift şi Urie fac apel la fantezie. Cu albumul său „1989” (2014), care cuprinde hiturile ca „Blank Space”, „Shake It Off”, „Bad Blood” şi „Wildest Dreams”, cântăreaţa a câştigat un Grammy pentru cel mai bun album al anului şi este considerat până acum cel mai bun din cariera sa. În total, Taylor Swift deţine zece premii Grammy în palmaresul său. Pe de altă parte, cântăreaţa, care are 83 de followeri pe Twitter şi 118 milioane pe Instagram, face parte din distribuţia filmului „Cats”, bazat pe musicalul de succes omonim şi care va fi lansat în cinematografe în decembrie.