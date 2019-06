„Oligarhii nu fură doar bani”

22:30

Mai multi oameni continua sa stea in fata Casei Guvernului si a altor sedii de ministere din Chisinau pentru a sasea zi consecutiv. Unii nu pot explica de ce se afla acolo si nici nu spun din ce localitate sunt. Altii o tin una si buna ca au venit „din Moldova” si vor doar sa se odihneasca. Numarul manifestantilor aflati in corturile instalate in fata institutiilor de stat s-a redus insa astazi.