Cunoscutul actor Cuba Gooding Jr., pus sub acuzare pentru molestare sexuală

Actorul american premiat cu Oscar Cuba Gooding Jr., celebru pentru roluri în filme precum "Jerry Maguire" şi "The Butler", a fost pus sub acuzare pentru molestare sexuală, în urma unei anchete a poliţiei din New York. Citește mai departe...

