VIDEO // Guvernul Filip a demisionat

„V-am invitat astăzi aici în primul rând ca să vă mulțumesc pentru tot ceea ce am reușit să facem împreună. Pentru că ați avut încredere că putem schimba lucrurile în Republica Moldova și pentru că am schimbat o parte din ele.Am venit la Guvern într-o perioadă deloc ușoară, cu o imensă gaură la buget, lăsată de criza politică și problemele din sistemul bancar. Au fost situații de criză, am muncit zi și noapte pentru a stabiliza sectorul bancar, am obținut un acord cu FMI și am asigurat o creștere economică constantă. Am fost în situație să luptăm cu intemperiile, ninsorile din aprilie 2017 ne-au arătat că putem gestiona eficient o situație de criză și ne putem proteja cetățenii. Am reușit să promovăm reforme complicate, cum sunt reforma Guvernului, reforma pensiilor, reforma fiscală sau reforma salarizării.

